Chicharito sueña con volver a la selección: “Si no quisiera estar ya me hubiera retirado”

Javier el Chicharito Hernández lleva poco más de dos años sin ser convocado a la Selección Mexicana. Gerardo Martino lo ha borrado completamente de las convocatorias rumbo al Mundial de Catar 2022; sin embargo, el delantero no quita el dedo del renglón, pues asegura que si no quisiera estar en el Tri, ya se habría retirado.

“Como siempre lo he dicho, si no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado de la Selección Mexicana. Como jugador de futbol lo estoy haciendo como me enseñó mi abuelo, como me enseñó mi padre; si quieres ser jugador de la Selección tienes que sobresalir en tu equipo y de toda la gente de tu país para poder ser llamado y considerado. Y al final de cuentas es lo que está en mi mente”, contó el canterano de Chivas en entrevista con TUDN.

A pesar de estar fuera de las convocatorias, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana desea suerte a México en las eliminatorias y el el Mundial de Catar, recalcando que si vuelve a ser convocado, aportará lo que esté en sus manos para que el Tri logre “cosas chingonas”.

“Como aficionado deseándole lo mejor de todo corazón, que califiquen al Mundial y lo hablo como si no estuviera porque no he estado en unos años, pero que califiquen y lleguen al quinto partido” agregó.

“Cuando estuve ahí y me hicieron la pregunta qué era imaginarnos cosas chingonas y es apuntar a lo más alto que es ser campeón del mundo, por qué no, imaginarse cosas chingonas eso es gratis. Les deseo a todos ahí que mientras no esté y como fanático, lo mejor, y si llegara a estar en el futuro haré lo mejor que está en mis manos para que se logre eso, obviamente”, finalizó Hernández.

Cabe destacar que la última convocatoria del Chicharito al Tri fue en septiembre de 2019 en un duelo amistoso que tuvo México ante Estados Unidos. En aquel juego, Hernández marcó el primer gol del encuentro en la victoria tricolor de 3-0.