Esta es la puesta que hicieron Samuel García y Enrique Alfaro para el Chivas vs Tigres

El juego de la fecha 5 del Clausura 2022 entre Chivas y Tigres que se disputará este sábado en Guadalajara, tendrá un sabor interesante más allá de lo que puedan ofrecer ambos equipos en el terreno de juego.

Y es que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hicieron una apuesta para una buena causa que beneficie a sus estados. Ambos mandatarios, apostaron arreglar una escuela para el equipo que gane.

“Si ganan mis Tigres, que me adecue, me apadrine (Alfaro) una escuela en Nuevo León, y si no pues yo le entro. Ahí le quito a Mariana del Mar Cosmetics una lana para mandarla acá para Jalisco”, mencionó García a la par de que ambos echaban porras a sus equipos e invitaban al público a disfrutar del partido.

¿Cuál fue el motivo de su reunión?

El motivo de la reunión de ambos gobernadores fue para dar cobertura total al abastecimiento de medicamentos de niños con cáncer en Jalisco y Nuevo León.

“Teníamos pendiente platicar para alinear dos rutas de trabajo que él (Samuel) emprendió ya en Nuevo León y que nosotros vamos a anunciar este próximo martes para garantizar la cobertura universal de medicamentos y tratamientos para todas las niñas y niños con cáncer en nuestros estados”, detalló Enrique Alfaro.

Buenas noticias para Jalisco y Nuevo León. Te platico junto a @samuel_garcias: pic.twitter.com/bmCMvAoGSJ — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 12, 2022

¿Dónde y a qué hora ver el juego?

Fecha: Sábado 12 de febrero en punto de las 17:00 horas tiempo del centro de México.

Transmisión: Canal 5 y TUDN.

