Claudio Suárez critica las malas decisiones de la directiva de Chivas: “Alexis Vega es el único de peso”

La actualidad que vive Chivas está muy lejos de convencer a su afición y jugadores históricos como Claudio Suárez, consideran que el club tiene un plantel limitado para competir a pesar de tener buenos jugadores.

“Actualmente están pagando consecuencias de malas decisiones de tiempo atrás, ahora todo mundo quiere que gane, goleé y guste, pero yo veo un equipo limitado. Sí tiene buenos jugadores, no quiere decir que son malos, pero no son como en alguna época que me tocó que estábamos tres o cuatro en la Selección Mexicana”, mencionó el Emperador en entrevista con Medioiempo.

Asimismo, el ex defensa, aseguró que el único jugador de peso en el Rebaño Sagrado es Alexis Vega, además de lamentar la salida de Uriel Antuna. “Hoy en día Alexis Vega es el único después de que se va Uriel Antuna, no sé por qué, pero a mí en lo particular Antuna me gusta; en general creo que tendrían que mantener una base importante, como la que tuvieron en 2017″.

Suárez que fue campeón con Chivas en 1997, consideró una mala decisión por parte de la directiva del club, haberle dado salida a jugadores importantes como Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Rodolfo Cota. “Si tú empiezas a analizar a todos los jugadores que salieron, son jugadores de Selección, pero ¿por qué no los retuviste?, los dejaste ir, y terminas gastando más y no están los resultados”, aseguró.

El ex seleccionado mexicano, también habló de las cualidades del técnico Michael Leaño, de quien aseguró, tiene buenas intenciones, pero los resultados no lo acompañan y su idea de juego no concuerda con la calidad de los jugadores. “Leaño es atrevido, pero aquí viene el tema de la calidad de los jugadores, porque aplicar ese sistema de salir jugando les cuesta mucho trabajo”.

En este arranque de torneo, Chivas, ha conseguido dos victorias, dos derrotas y un empate. Gran mayoría de esos goles, gracias a Vega, que todo apunta que no renovará con el club.