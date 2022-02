Jimena Sánchez traiciona al Real Madrid

La conductora deportiva Jimena Sánchez por muchos años pregonó su afición por el Real Madrid; sin embargo, ahora se declara seguidora del París Sainz-Germain.

La presentadora de Fox Sports aprovechó que este martes se enfrenta el PSG y el Real Madrid, en la ida de octavos de final de la Champions League para hacer la revelación.

Sánchez publicó una foto en la que porta un top blanco y una chamarra del club francés y explicó el motivo del cambio de afición.

“Ya mucho hemos discutido que si cambie de equipo Europeo. Sí, antes era seguidora del Madrid y aún es un equipo que me gusta mucho, pero cuando conocí a mi esposo, el es de Paris y fiel seguidor al PSG y el deal fue yo me convierto en seguidora de PSG y él de Raiders y se me hizo un buen trato pensando que tampoco soy tan fanática al soccer”, dijo.

Jimena también señaló que hay una galería completa sobre su nueva afición por el PSG, pero este contenido ya es exclusivo y la conductora cobra de suscripción 189 pesos al mes.

Jimena Sánchez contrajo nupcias en 2021 e hizo el anuncio oficial a principios de octubre. Si bien, no hay mucha información sobre Tis Zombie, se sabe que es cantante y productor.