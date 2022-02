Fiscalía de Milán solicita la extradición de Robinho por violación a una mujer

La Fiscalía de Milán emitió una orden internacional de detención y pidió la extradición del ex internacional brasileño Robson de Souza ‘Robinho’, condenado a nueve años de prisión en Italia por violar a una mujer en una discoteca junto a otros cinco hombres en 2013.

El que fuera extremo del AC Milan, que sigue negando las acusaciones, recurrió la sentencia ante la Corte Suprema de Casación, es el más alto tribunal de apelación del país transalpino, que rechazó su apelación en el mes de enero.

Así, este martes, la Fiscalía de Milán emitió una orden internacional de detención y pidió su extradición al Ministerio de Justicia. Desde la sede del organismo en Roma, los documentos serán enviados a Brasil, informó la agencia de noticias italiana ANSA.

Sin embargo, el ex futbolista de 38 años, que también jugó en el Real Madrid, el Manchester City y en el Santos, probablemente no tendrá que cumplir la condena en Italia, ya que la Constitución de Brasil no permite extraditar a sus ciudadanos. Robinho solo podría ser detenido si viaja al extranjero, cuando entraría en vigor la orden de captura internacional.

En octubre de 2020, Robinho regresó al Santos, el club de su ciudad natal y donde ya había militado en otras tres etapas (2002-05, 2009-10 y 2014-15), aunque debido a la presión de los patrocinadores y los aficionados tras su condena, el equipo brasileño rescindió su contrato inmediatamente. Posteriormente, anunció su retiro del futbol.