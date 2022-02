Aaron Rodgers y Shailene Woodley rompen su compromiso

El quarterback de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, y la actriz Shailene Woodley pusieron fin a su relación después de estar comprometidos por un año.

Rodgers anunció el compromiso en febrero de 2021 durante su discurso tras ser nombrado Jugador Más Valioso de la NFL.

El jugador de 38 años y la intérprete de 30 años comenzaron a salir en julio de 2020; sin embargo, mantuvieron un perfil bajo hasta que revelaron su compromiso.

De acuerdo con información de la revista Life & Style, Shailene apoyó a Aaron en su carrera pero él puso primero al futbol americano que a ella y casi no pasaban tiempo juntos. “Ella siente que él descuidó la relación. Ninguno de los dos eran felices”, señaló la publicación.

Además supuestamente el mariscal de campo se comportaba “frío” cuando se tocaba el tema del matrimonio.

Por otro lado, una fuente cercana comentó a la revista People que la “separación fue amistosa, simplemente no estaba funcionando. Son personas muy diferentes con carreras ocupadas y hubo obstáculos que no pudieron superar. Seguirán siendo amigables; no hay mala sangre ni drama. Simplemente no funcionó para ellos”.

¿Quién es Shailene Woodley?

Shailene es una actriz y productora estadounidense. Empezó a ganar reconocimiento con la serie The Secret Life of the American Teenagers, pero su fama despegó con las series de películas Divergente y Bajo la misma estrella. Woodley también destaca como activista ambiental.