“Tengo años sintiéndome listo para la F1″- Pato O’Ward

A través de una rueda de prensa donde se anunció su nuevo vinculó comercial con la empresa Fastenal, el piloto regiomontano de la IndyCar, Patricio O’Ward, aseguró que tiene al menos 3 años sintiéndose listo para llegar a la máxima categoría del Automovilismo Mundial como lo es la Fórmula 1.

El reciente campeón de las 24 horas de Daytona, reconoció que, para que la puerta de la Fórmula 1 siga abierta, necesita igualar o superar lo hecho por él en la IndyCar con el equipo Arrow Maclaren la temporada pasada en la que consiguió el tercer lugar del campeonato, con 2 carreras ganadas, reconociendo que en dicha categoría que es tan pareja, es imposible ganar siempre.

“En IndyCar básicamente esta imposible ganar todo, pero realmente lo que hicimos el año pasado con eso es más que suficiente, se necesita estar entre los primeros cuatro para obtener la Superlicencia, pero siendo muy honesto, he estado listo desde hace como dos o tres años. Desde 2019, desde ahí estoy listo. Lo raro ha sido que se abre (la oportunidad) y luego se cierra y luego se volvió a abrir y está abierta. Siento como que todo lo que he hecho en mi carrera, todo me ha guiado a que las puertas de Fórmula 1 estén abiertas”, relató.

El mexicano explicó que, si llega a dar el paso a la máxima categoría automovilística será pronto por lo que buscará maximizar los resultados de la siguiente temporada.

“Lo de Fórmula 1 es pronto, si sí va a pasar, sé que será pronto y si no pasa, el resto de mi carrera me quedaré en IndyCar, llegar a la Formula 1 es con el sueño con lo que crecí, desde bebe lo tengo, y eso jamás se me va a quitar” detalló el regio.

A pesar de este deseo por dar el salto de categoría, Patricio no devalúa el presente que vive, sino lo disfruta y busca que la gente los disfrute junto a él.

“Quiero disfrutar y que lo disfruten conmigo. Sé que Fórmula 1 es Fórmula 1, pero siento que se les olvida lo bueno que es IndyCar y quiero que la gente se sienta orgullosa y celebre conmigo. Que no se les olvide que lo que está pasando hoy en día es súper padre, ese es mi mayor objetivo este año”, puntualizó.