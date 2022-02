Inés Sainz denuncia violencia física por parte del coach de los Patriots

Inés Sainz es una de las periodistas deportivas más reconocidas en México, gracias a su amplia y exitosa carrera en los medios de comunicación, pues ha estado en grandes coberturas como Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Super Bowl, entre otros.

Un gris episodio que recuerda Inés Sainz fue precisamente en un Super Bowl, cuando ‘la ignoró' en 2017 Bill Belichick, coach de New England Patriots, imágenes que se hicieron virales en redes sociales y desataron burlas hacia ella.

Sin embargo, poco se conocía de aquel suceso, donde Inés Sainz aseguró haber sufrido violencia física por parte del entrenador de los Pats, con quien no se lleva nada bien.

“Yo y Belichick no nos llevamos nada, que es el coach de los Patriotas. Es un misógino, he ido varias veces allá y para él lo que es México y las mujeres, no puede. Siempre es el desprecio, el tratarte mal. Le dije a mi camarógrafo, que ni de chiste iba con Belichick, tengo miles para entrevistar como para ir con él. Azares de la vida, el que viene de frente es él, yo le dije a mi camarógrafo ‘no’ y no me hace caso y se va con él, yo traía el micrófono. Belichick me ve y me avienta”

— Inés Sainz