Miguel Layún lanza dardo a la Selección Mexicana: “Tuve un ataque de ansiedad”

Miguel Layún, conoce muy bien en entorno de la Selección Mexicana debido a las dos Copas del Mundo que jugó. Por ende, el futbolista del América, habló sobre las negativas de jugar con México y no se guardó nada al asegurar que los partidos moleros en Estados Unidos no sirven para nada.

En charla con Werevertumorro para el podcast Muy Fuera de Lugar, el jugador de 33 años considera que los partidos contra selecciones inferiores no ayudan al progreso de la selección y solo sirven para generar dinero a los directivos.

“Para mí no ayudan. Si jugáramos allá contra selecciones de nivel top, claro que sí. Mientras el resto de las selecciones compiten contra mayores niveles, nosotros enfrentamos a un nivel de selecciones menores que no te permite llevar el nivel de competencia a un rango mucho mayor”, aseguró.

“Inconscientemente, cuando te ponen a hacer algo contra alguien más capacitado, te obliga a aumentar tu exigencia. Por eso yo creo que cuando ven a la selección jugando contra una de mayor jerarquía, como Alemania, hicimos un pinche partidazo. Siento que muchas veces pasa lo opuesto, cuando enfrentas a alguien que crees que será más cómodo, no estás tan activo y no debería pasar, deberíamos ser capaces de competir igual contra Atlético San Pancho y Alemania, porque por eso somos futbolistas profesionales, no para jugar al 120% contra uno y al 60% contra otro”, agregó.

Sufrió un ataque de ansiedad en el Tri

Asimismo, Layún reveló que, aunque pareciera que todo es alegría en la selección, también se viven momentos difíciles. Incluso, le llegó a dar un ataque de ansiedad en plena concentración con el Tri.

“Yo tuve un ataque de ansiedad en Selección, un ataque de pánico literalmente, la pasé fatal en una Fecha FIFA. Estuvo culerísimo, me tuvieron que medicar para la ansiedad y nunca me había pasado, es de las peores sensaciones que puedes tener”, contó.

El futbolista continuó hablando sobre los sacrificios que se hacen para estar en el Tri y que quizás mucha gente no sabe, pues en un momento dejó de disfrutar el ir a la selección, algo que para muchos, es un sueño.

“Yo ya la pasaba mal personalmente, el ataque de pánico me vino después de tener a mi hijo más chico muy delicado en el hospital. Estaba en un pico de estrés, reventé en Selección e inconscientemente lo ligué, llegó un punto en el que ya no quería ir a Selección por el miedo de vivir la misma sensación, además de que el ego me decía que no necesitaba ir. Esa mezcla de cosas hace que ya no se sienta igual estar en Selección, pero al tiempo me dije: ‘Qué pendejo estoy’, nada tenía que ver y no sé por qué dejé de disfrutar ir a la Selección”, recordó.

El ex jugador del Porto, considera que México eleverá su nivel cuando el futbolista tenga el apoyo de sus clubes para emigrar al futbol europeo, donde el nivel es más elevado.

“El jugador que va a Europa tiene un nivel de competencia más alto porque te acostumbras a una mayor exigencia cada fin de semana, por eso el jugador que empieza a sobresalir en la Liga MX debe buscar de inmediato el siguiente escalón. Si quieres seguir creciendo, necesitas ir a un lugar donde seas el último en la fila para volver a luchar desde atrás para superarte”, expresó el mexicano, que comparó lo que está haciendo Estados Unidos con la exportación de futbolistas y lo puso como serio candidato para el Mundial de 2026.