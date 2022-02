“¡Esta pelea va por mi hijo!”: Alex “Turbo” Pérez

El peleador mexicano Alejandro Pérez sostendrá su primera pelea del 2022 cuando este sábado suba al octágono del UFC para enfrentar al estadounidense Jonathan Martínez en una de las peleas de la cartelera UFC Vegas 49, y tendrá una motivación especial: su hijo Efraín, recién nacido en noviembre del año pasado.

(Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images)

“¡Esta pelea va por mi hijo! Va por toda mi familia, por mi, pero en especial por mi hijo porque es un guerrero que lo tengo en mi corazón y tengo que servir de buena manera. Tengo que salir adelante como todo un hombre a luchar por mi familia y a ganar la pelea para cumplir con mis servicios”, declaró el “Turbo” en una entrevista con Publisport.

(Handout/Zuffa LLC via Getty Images)

-Será tu presentación en este año 2022 ¿ya estás listo para afrontar este reto?

“Siento que las cosas se están acomodando a como Dios quiere, tengo que pelear duro y mantener la fe fuerte para conseguir el objetivo, cumplir la misión. Estoy positivo, listo para dar lo mejor de mi y llevarnos esa victoria a nuestro país”.

-¿Cuáles con tus planes para este año porque te hemos visto poco, en 2021 solo peleaste una vez, en 2019 dos?

“Este año ya me siento un poco mejor, más recuperado y yo creo ya vamos a empezar a pelear más. Primero Dios vamos a ganar esta pelea y me gustaría tener unas tres en este año, una en junio o julio y la otra fin de año, me gustaría hasta cuatro. Quiero ser campeón del mundo y creo que sí podemos porque ahora ya sé cuál es el camino, fuimos campeones de Latinoamérica pero ahora quiero ser campeón del mundo”.

-¿Qué nos dices de tu rival Jonathan Martínez, de qué te tienes que cuidar de él este sábado?

“Es zurdo y le gusta patear con la pierna izquierda, aterrizar y pegar con su mano izquierda y de repente meter un gancho. Entonces lo que yo tengo que hacer es anticiparlo, no dejar que quiera patearme, anticiparlo y caminar hacia el lado correcto, o sea, sí es zurdo, yo le camino hacia mi lado derecho entrando con golpes, entrando, saliendo y recibiéndolo. Eso es lo que tenemos que hacer y en estos últimos días lo voy a a trabajar más y más más”.

-En tu pelea pasada (ante Johnny Eduardo) sometiste a tu rival con una movimiento muy especial, que no habíamos visto ¿cómo la aprendiste, quien te lo enseñó? Podría ser la llave de tus grandes triunfos.

“Ojalá. ¿Qué tal si en esta pelea la vuelvo a aplicar? Lo aprendí en el gimnasio, es una llave muy sencilla, un candado al cuello y controlar en esa posición y cuando ya tienes abajo a la persona, agarrarle el brazo y meterlo debajo del chamorro, juntar las dos manos, juntar la cadera y se hace una palanca muy fuerte y es muy difícil salirse de esa llave. Yo la hice en el gimnasio muchas veces, nunca me imaginé que la iba a hacer en una pelea de UFC y a un brasileño cinta negra, pero así se dieron las cosas”.

-Finalmente ¿Sabes algo de tu ex compañero de The Ultimate Fighter Latinoamérica Gabriel ‘Moggly’ Benítez? cayó fuertemente noqueado en su última pelea ante David Onama.

“No he hablado con él, no lo he visto, he escuchado algunas cosas, que iba bien, y pues ojalá que esté muy bien y que se recupere, primero Dios. Somos mexicanos y podemos, algo que nos caracteriza es nuestra perseverancia, entonces primero Dios y junto con él, que esté muy bien”.