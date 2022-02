Tecatito Corona es elogiado por su entrenador Julen Lopetegui

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, llenó de elogios al mexicano Jesús Manuel Corona al asegurar que está muy contento con su llegada.

En conferencia de prensa previo al “Derbi Sevillano” entre el conjunto Andaluz y el Betis de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, Lopetegui mencionó que confía en que el Tecatito ayude al equipo a conseguir sus objetivos.

“Jesús es un jugador que estamos muy contentos de que esté con nosotros. Ha pasado algún problemilla, ya lo ha pasado y está adaptado a lo que queremos. Estamos muy contentos, seguro que nos va a ayudar a los objetivos del equipo, lo más importante es el equipo”, declaró.

Sobre el juego de este domingo, el entrenador del Sevilla compartió que aún no tiene un once definido debido a algunas bajas que tenrá para este cotejo; sin embargo fue tajante al asegurar que saldrá con un once “convencidos de vencer al rival”.

Lopetegui y Corona ya se conocían gracias a que el español tuvo un paso como entrenador del Porto, donde el mexicano mostró su mejor nivel que lo llevó a LaLiga.