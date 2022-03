Tenista Mexicana avanza a la segunda ronda del Abierto Monterrey

La tenista potosina Marcela Zacarías consiguió su primera victoria en el cuadro principal de un torneo WTA al ganar en primera ronda del Abierto Monterrey.

Zacarías derrotó a la estadounidense Emma Navarro por parciales de 6-1, 6-7 (3/7), 6-3 para avanzar por primera vez en su carrera a la segunda ronda de un torneo del circuito femenil.

Zacarias mantiene ventaja 3 2 en segundo set #AbiertoGNPSeguros — Abierto GNP Seguros (@Abierto_GNP) March 1, 2022

Con su triunfo le tocará medirse a la colombiana María Camila Osorio, quien por la tarde derrotó a la polaca Magdalena Frech, en dos sets 6-3, 7-6 (8/6).

Zacarías y Navarro ya se habían enfrentado en dos ocasiones anteriores y en estas la estadounidense también había llevado el encuentro hasta el tercer set.

Hoy de nueva cuenta fue una rival difícil para la mexicana, quien tuvo como objetivo no desesperarse y jugar con concentración.

“Sí tengo experiencia como jugadora, pero la verdad en estos torneos no he tenido muchos partidos, nunca había ganado un partido en un main draw, no lo estaba pensando y lo único que quería era pensarlo, sabía que iba a ser complicado”, expresó la jugadora de 27 años.

[ Rentar de forma rápida y segura nunca fue tan fácil ]

Zacarías tiene una amplia experiencia en torneos del circuito profesional de la ITF, donde cuenta con 16 títulos, pero en torneos más grandes como el Abierto de Monterrey pocas veces participa.

El encuentro vivió sus mejores momentos en el segundo set cuando Navarro vino de abajo en forma espectacular y tras perder el primer punto dio una buena exhibición, estando al tú por tú con Zacarías, en un dramático parcial que se definió en la muerte súbita.

“Para mí es muy bueno estar en casa y comenzar en el draw principal, en el que nunca había estado, y contar con el apoyo de la gente es lo máximo”, dijo la jugadora.