“No hemos ganado nada”: Miguel Herrera

A pesar de ser uno de los equipos que mejor futbol ha desplegado en este Clausura 2022, el director técnico de Tigres, Miguel Herrera, declaró que esta consiente que estas victorias al final del torneo si no se consigue el campeonato no servirán de nada.

“El equipo va bien, consciente de lo que hacemos, estamos obligados a muchas cosas, asumiendo responsabilidad. No hemos ganado nada, ganamos partidos. Mientras el equipo no haya levantado nada en este torneo, no podemos bajar los brazos y darlo por servido. La exigencia es ganar cada jornada, que la gente esté contenta, venga feliz. Nuestra obligación es hacer un buen papel en cada partido” expresó el “Piojo”

Tigres en esta jornada busca su sexta victoria al hilo, pero enfrente tendrán a uno de los cuatro grandes de México, el equipo de Cruz Azul que buscara quien pague los platos rotos tras haber perdido de último momento con el Santos, equipo sotanero hasta ese entonces, por lo que Miguel reconoce que será un buen parámetro.

[ Rentar de forma rápida y segura nunca fue tan fácil ]

“Siempre un partido es parámetro, cada partido es importante sea el rival que sea. Es un equipo de los grandes, haciendo bien las cosas. Debemos salir a ganar, en nuestra casa. Las marcas y estadísticas, que son importantes para ustedes, están para romperlas. Si los muchachos hacen algo importante, irán poniendo cada vez más alto sus logros”.

😀🤙🏼 ¡𝗠artes con 𝗠 de 𝗠añana juega 𝗟𝗮 𝗨 en casa! 🐯 pic.twitter.com/PGddsIu4ud — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) March 1, 2022

Por último, el entrenador auriazul detalló que el mostrar un mejor orden ofensivo y tratar de no recibir tantos goles es algo que lo mantiene ocupado, señalando que la mayoría de goles recibidos regalos de ellos mismos y no oportunidades creadas por los rivales.

“Si me ocupa, el futbol a mí no me preocupa, me ocupa. No es que el rival nos genere, nosotros regalamos que el rival nos haga daño, por distracciones, mala marca, acciones individuales. Tenemos un equipo que ofende bien y estamos aprovechando. Nos ocupa que el equipo se vea más sólido, hoy es un equipo que genera, pero que también regala. Que el equipo esté concentrado, no baje los brazos y empecemos a colgar cero. Tenemos buen arquero, defensa, tenemos que hacerlo y dejar los errores de lado” concluyó Herrera.