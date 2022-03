Liga MX: Cancelan resto de la Jornada 9 tras violencia en Querétaro

Tras los actos de violencia en el estadio Corregidora, la Liga MX ha decidido suspender el resto de la Jornada 9 del Clausura 2022.

A través de un comunicado que difundió TUDN, la Liga informó la decisión, derivada de los hechos violentos que sucedieron en el encuentro entre Querétaro y Atlas.

Oficial



Toda la actividad de la Liga MX, Liga MX femenil y Liga de Expansión MX será suspendida este domingo 6 de marzo



🐰 1-3 🎽#CruzAzul | #TuClausura2022 | #LaFranjaQueNosUne



🔴 ¡EN VIVO! https://t.co/3ptegWf0WN

📺 TUDN pic.twitter.com/MOZRNctO3a — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 6, 2022

La jornada de futbol se vio manchada por la riña protagonizada entre aficionados de Querétaro y los Zorros, en donde se reporta más de dos decenas de heridos, de acuerdo a cifras oficiales.

[ ¿Cómo entretener a tu mascota en casa? ]

Hasta el momento, reportes locales indican cerca de 10 personas detenidas tras la violencia en el estadio.

Además, a través de ESPN, Mikel Arriola, presidente de la Liga, confirmó la suspensión de la Jornada 9.

“Tendremos una junta de manera extraordinaria con todos los directivos, mañana habrá otro corte en Querétaro.”, afirmó.

En este momento presento en @futpicante posición y medidas de la @LigaBBVAMX tras hechos en el estadio Corregidora en Querétaro. pic.twitter.com/iOXkgRgdVK — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) March 6, 2022

Cabe recordar que la Liga MX informó que se tomarán sanciones en contra de los que resulten responsables del este hecho.

Los encuentros que se verán afectados son Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Xolos vs San Luis

Publisport te recomienda