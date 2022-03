Hijos de Julio César Chávez protagonizan pleito en redes

Recientemente, Julio César Chávez dio a conocer que el Junior se encuentra en una clínica de rehabilitación para tratar su problema de adicción con las drogas.

Sin embargo, los problemas para el Gran Campeón Mexicano, no terminan ahí. Sus hijos, Omar y Nicole, quienes son medios hermanos, se dijeron de todo en redes y dejaron en evidencia la mala relación entre ellos.

Omar, quien también es boxeador al igual que su padre y su hermano, expresó su inconformidad al afirmar que la madre de Nicole, Miriam Escobar, tiene una fuerte influencia en las decisiones de su padre. Incluso, aseguró que habla “pestes” de ellos.

Nicole no se quedó callada y en un live de Instagram respondió a los comentarios de su medio hermano: “No es mi culpa que no tenga la misma educación que yo. ¿Por qué creen que Omar casi nunca convivía con nosotros?, porque el vive enojado con la vida. Serás mi hermano de sangre pero yo contigo ya no tengo ninguna situación que ver”.

Y agregó: “Te deseo lo mejor, porque eres mi hermano, no te odio, pero no te respeto en lo más mínimo, o sea, ¿qué voy a respetar?, ¿tu carrera boxística?, ¿a ti como persona? Tú sigue hablando de mi mamá, tú sigue inventando tu cuento y yo voy a seguir diciendo verdades”.

Este problema llegó hasta los oídos del César del boxeo, por lo que se comunicó con su hijo para intentar calmar la situación, pero Omar no se quedó callado y usó la misma vía que Nicole para expresar lo que le había dicho su padre, quien lo habría amenazado con ingresarlo a la clínica y lo acusó de no “escucharlo”.