¿Cuál es el resultado del Querétaro vs Atlas tras su suspensión?

Tras la suspensión del encuentro entre Querétaro y Atlas, debido a la violencia que se presentó en el estadio Corregidora, se dieron a conocer las sanciones para ambas escuadras.

En conferencia de prensa, Yon de Luis, presidente de la Federación Mexicana de futbol y Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, revelaron cuál sería el resultado del encuentro.

Entre los castigos en contra de Gallos Blancos, se reveló que el encuentro terminará por 3-0 ante los Zorros del Atlas.

Con este resultado, Atlas llega a 15 unidades, y se coloca momentáneamente en el cuarto sitio, mientras que Gallos se queda con 8 puntos, en la posición número 14.

Esta decisión fue tomada conforme al reglamento de la Liga MX.

¿Qué sucederá con los encuentros restantes de la Jornada 9?

Cabe recordar que, después de estos capítulos de violencia, la Liga MX postergó tres encuentros de la Jornada, mismos que se realizarían el domingo 6 de marzo.

Los encuentros son Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Xolos vs Atlético de San Luis.

Ahora, la Liga MX programó dos encuentros en su página oficial.

El encuentro de Pumas que se realizará en Ciudad Universitaria será el 27 de marzo a las 12:00 horas.

Mientras que el Pachuca vs Tigres será hasta el 7 de abril en punto de las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo.

Por su parte, Xolos vs Atlético de San Luis aún no tiene una fecha para que se dispute.

