“Vas a Santo Domingo y te hacen una credencial falsa”: Zague sobre nuevas medidas de seguridad

La violencia desata el sábado pasado en Querétaro, provocó que la Liga MX implementara nuevas medidas de seguridad en el acceso de los aficionados al estadio.

Durante el programa Los Protagonistas, el presidente de la liga, Mikel Arriola, explicó los nuevos métodos de seguridad, en el cual se pedirá obligatoriamente una indentificación oficial a los asistentes para que se les de acceso al estadio.

Sin embargo, Luis Roberto Alves Zague interrumpió a Mikel para cuestionar la implementación de las nuevas medidas, considerando que es mejor eliminar las barras.

“Perdón que te interrumpa pero ya se ha hecho varias veces, ‘vamos a identificarlos’, que carnet, carnet. Vivimos en un país, y hay que ser honestos, vas allá a Santo Domingo y te hacen una credencial falsa. Es muy complicado, ¿por qué no deshacer eso? y ya que los clubes no respalden esas barras porque no apoyan en nada”, expresó el ex goleador americanista.

Mikel, respondió que para terminar con la violencia, los clubes tienen prohibido financiar a los grupos de animación, pues serán sancionados de ser así.

Lo que tenemos que hacer es montarnos al modelo de la Selección Mexicana, el Fan ID, a través de la credencialización electrónica y en ese momento se va a tener los datos... Primero necesitamos los datos para identificar con cámaras el rostro de las personas, para que alguien con antecedentes o que cause violencia en los estadios no pueda comprar boletos ni ingresar al estadio”, explicó.