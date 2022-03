Kuri asegura que Gallos se queda en Querétaro; no descarta cese de funcionarios

Mauricio Kuri González aseguró que “los Gallos son de Querétaro”, luego de que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y otros empresarios ligados a los Dorados de Sinaloa se pronunciaran a favor de comprar la franquicia de futbol.

Tras los hechos violentos que se suscitaron el pasado 5 de marzo en el estadio La Corregidora, la franquicia volvió a las manos de Grupo Caliente, y su propietario Jorge Hank Rhon, quien tiene lo que resta del 2022 para buscar nuevos propietarios, o de lo contrario la Liga MX se hará cargo del equipo.

El aficionado fue atendido en la Ciudad de México, luego de ser uno de los heridos que dejó el duelo del Querétaro vs. Atlas.

La detención de Cuauhtémoc “N” causó polémica porque el 5 de marzo participó en una boda y no estuvo en La Corregidora; sin embargo, la FGE lo acusa de incitar al odio entre aficionados.

Ante esto, Blanco Bravo amagó con llevar al club a Zacatepec. “Voy a tratar de contactar al que es dueño ahorita del Querétaro. Le voy a decir que se lo traiga para acá, porque aquí hay una afición espectacular”, indicó el gobernador de Morelos.

Kuri reviró al comentario de Blanco asegurando que, de su parte, se hará todo lo posible para que el equipo se quede en Querétaro. “Los Gallos son de Querétaro. Es de los pocos estados que tiene la forma de apoyar a un equipo de futbol. La afición queretana, que es la de verdad, se merece tener un equipo de primera división, y el gobernador, hará todo lo posible para que tengamos Gallos para rato”, aseveró.

El mandatario estatal refirió que conforme avancen las investigaciones y se deslinden responsabilidades por la violencia en el Querétaro-Atlas, puede haber despidos de funcionarios implicados en la seguridad en La Corregidora.

Kuri detalló que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro continúa con las pesquisas y, que al tener los elementos necesarios, el gobierno estatal tomará las medidas pertinentes.

“La Fiscalía está haciendo investigaciones, no solo a los que participaron en la riña, sino también si hubo alguna omisión, o no, de alguna persona dentro del gobierno, y bueno, este no es el fin, es el principio y pueden venir más cambios”.

— Mauricio Kuri González.