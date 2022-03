¡Irreconocible! Andy Ruiz reaparece en el gimnasio… más delgado y potente

Todavía no tiene fecha para pelear. / IG: andy_destroyer13

El ex campeón mundial de los pesos pesados, Andy Ruiz, reapareció en el gimnasio y lo hizo de gran manera pues luce más delgado, potente y rápido.

El mexicano compartió un video en su cuenta de Instagram de una sesión de entrenamiento donde sorprendió por su buena forma física.

¡La velocidad y potencia de mi Andy Ruiz! 🥊😮



Hace unos días “The Destroyer” fue criticado por Saúl “Canelo” Álvarez por su falta de compromiso, por supuestamente no presentarse a entrenar y no tener disciplina, pero Andy parece no estar de acuerdo.

Ruiz todavía no tiene fecha para su próxima pelea. La última vez que subió a un ring fue el 1 de mayo del 2021 cuando se impuso por decisión unánime a Chris Arreola.