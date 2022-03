El emotivo mensaje de Shakira a Piqué tras lograr marca con el Barcelona

Gerard Piqué es un estandarte en el Barcelona gracias a la cantidad de títulos que ha logrado y, este domingo 13 de marzo, logró una nueva marca con el club de sus amores llegando a 600 partidos con la camiseta blaugrana en la victoria de los culés ante Osasuna.

A raíz de este mérito, Shakira, esposa del defensor del Barça, le dedicó unas palabras expresando su alegría por este nuevo logro, además de dejar en claro el amor que le tiene.

“600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras” escribió la cantante colombiana en una publicación de Instagram acompañada de una foto de Piqué.

“Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, finalizó.

Shakira y Piqué se conocieron durante la grabación de la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, tema que interpretó la cantante. En sus más de 10 años de relación, han formado una familia y tienen dos hijos, Milan y Sasha, de nueve y siete años, respectivamente.

Piqué debutó en la temporada 2008-2009 y ya es el quinto jugador con más partidos en el club solo por detrás de Messi (778), Xavi Hernández (767), Andrés Iniesta (674) y Sergio Busquets (667).