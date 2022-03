VIDEO: Bronca en el futbol de Marruecos deja 160 detenidos

Los actos de violencia en el futbol se siguen presentando alrededor del mundo. En esta ocasión, el balompié marroquí se vio manchado por un episodio que dejó a más de 160 detenidos tras una trifulca entre aficionados este domingo 13 de marzo.

Los hechos se suscitaron después del final del juego entre As Far y Maghreb Fes correspondiente a la Copa de Marruecos. Tras el cotejo, que ganó Maghreb Fes por 2-0, aficionados del As Far, equipo que pertenece a las fuerzas armadas marroquíes, invadieron el campo para pelear con seguidores del equipo rival, según informaron medios locales.

Mediante un comunicado la Dirección General del Seguridad Nacional (DGSN) de aquel país, informó que los involucrados “fueron detenidos por su presunta implicación en actos de violencia, por posesión de arma blanca, lanzamiento de piedras con daños materiales e incendio de un vehículo”.

فيديو... أحداث شغب عنيفة عرفها مركب مولاي عبد الله بالرباط بعد نهاية مقابلة الجيش الملكي والمغرب الفاسي pic.twitter.com/BGH5AlPxv1 — 2M.ma (@2MInteractive) March 13, 2022

La propia DSGN y la policía informaron que 103 miembros de las fuerzas del orden, quienes tuvieron que intervenir para frenar la violencia, resultaron heridos. A esto, se suman 57 aficionados lesionados, dejando un total de 160.

نفس الجمهور الذي يصول ويجول بشعار القوات المسلحة الملكية التي يلطخ اسمها من مباراة لأخرى.. أليس هو الوقت المناسب لحل هذه الجمعية ؟#حل_الجمعية_الرياضية_للقوات_المسلحة https://t.co/nS8M2r2KSo — المغرب الرياضي الفاسي M.A.S (@MAS_Fez) March 14, 2022

Asimismo, se dio a conocer que tras la trifulca suscitada este domingo 13 de marzo hubo 160 personas detenidas, de las cuales, 90 son menores de edad.