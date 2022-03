Medallista olímpica lesbiana denuncia agresiones físicas de homofóbicos en restaurante

La medallista olímpica venezolana Stefany Hernández, denunció en su cuenta de Instagram, que fue víctima de agresión en un restaurante de Caracas, supuestamente por personas homofóbicas.

“Esto que ven es mas mi alma que mi cuerpo, es como me dejó la seguridad del local Anonimo-Narciso, quienes nos expulsaron del local a mi y a un grupo de amigos porque no le gusté a unos cuantos homofóbicos que quisieron atacarnos”, escribió.

“Nos golpearon a las mujeres y a los hombres a pesar de haber sido nosotros los agredidos en un principio. Los violentos, y los dueños del local, seguramente quedaron satisfechos bailando el capricho de violentarnos. Qué tristeza siento”.

“Un hombre de la seguridad de ese local me golpeó la cara y el oído, hubo también empujones e insultos. El dolor que siento desde anoche es intenso y preocupante por la lesión que me ocasionó, pero para eso ya me están atendiendo y confío que Todo va a pasar; lo que mas me duele es que sigamos siendo mujeres agredidas y objeto de todo tipo de violencias, por todo somos juzgadas, y más por el simplemente hecho de SER”, agregó.

La ganadora de la medalla de bronce en el BMX de los Juegos Olímpicos de Río 2016 lamentó el trato recibido y mencionó que si hubiera llevado minifalda seguro todo hubiera sido diferente.

“Me costó caro no llevar minivestido, no alisarme el cabello, ni llevar tacones rojos; pero esta soy yo, nunca seré un disfraz, Yo soy leal a mi verdad. Las mujeres somos unas campeonas, no importa cuanto caigamos siempre seguiremos levantándonos”.

El fiscal general, Tarek William Saab el inicio de una investigación y la detención de un hombre, que será “imputado por el delito de violencia física agravada”.

Hernández se casó en 2018 con otra mujer, Marina Chali, en Suiza, donde vivió y entrenó por varios años. Hoy están separadas.