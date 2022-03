Aconsejan a Alan Mozo ‘comprar boletos para ver a Bad Bunny’

Alan Mozo El defensa de Pumas no fue convocado a la Selección Mexicana (Tomas Regueiro/Tomas Regueiro)

Este jueves se dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para los últimos tres juegos de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022.

Para sorpresa de muchos, Gerardo Martino, no llamó a jugadores que están destacando con sus equipos, como es el caso de Alan Mozo, quien recientemente había declarado que no compró boletos para el concierto de Bad Bunny en México por que se veía disputando el próximo mundial con el Tri.

Sin embargo, el futbolista de Pumas no fue convocado por el Tata y, ante esta situación, el periodista de Fox Sports, Fernando Cevallos, pidió a Mozo que mejor vaya consiguiendo los boletos para el concierto del Conejo Malo.

“Te voy a decir lo que tiene que hacer Alan Mozo, comprar sus boletos de Bad Bunny, porque si no vino a esta convocatoria no va a estar”, aseguró el periodista en el programa La Última Palabra.

Asimismo, Cevallos cuestionó la decisión del técnico nacional, pues considera que hoy por hoy Mozo es el mejor lateral y podría ser hasta titular en la selección.

“Tristemente hoy es el mejor lateral derecho de la Liga MX y no está en la convocatoria, porque creo que hoy podría ser hasta titular en Selección Mexicana. Araujo no pasa por un buen momento, Jorse Sánches viene saliendo de una lesión... Si no lo llamó ahorita, insisto, que vaya buscando boletos”, sentenció.