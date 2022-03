Donovan Carrillo cancela participación en Mundial de Patinaje Artístico

El patinador mexicano, Donovan Carrillo, dijo adiós a su participación en el Mundial de Patinaje Artístico de Montpellier, Francia, luego de sufrir una serie de inconvenientes relacionados con su equipo de entrenamiento personal.

El deportista, quien tenía programada su participación para este jueves, en la justa que se celebrará del 21 al 27 de marzo, aseguró que se vio obligado a cancelar su rutina en la competencia debido a razones ajenas a él, aunque no detalló los motivos.

A las 4:15 horas estaba contemplado que Donovan Carrillo mostrará sus dotes en la pista de hielo en Montepellier, Francia; sin embargo, no se mostró en el programa corto de patinaje artístico, tras sorprender en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, China.

Pese a que Carrillo se encontraba en Francia, a través de su cuenta de Instagram reportó problemas con la llegada de sus patines, incluso cuando ya había documentado la maleta en la que se encontraban.

“Amigos quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines”, expresó Donovan Carrillo.

La tarde de este miércoles las buenas noticias se hicieron presentes, luego de que el Comité Olímpico Mexicano diera a conocer que el atleta mexicano había recibido su equipo para participar en el Mundial de Patinaje de Montpellier, Francia.

“¡Hoy llegó el equipaje de Donovan Carrillo con sus patines!”, colocó la institución deportiva mexicana.

