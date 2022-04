Norma Palafox ve a México en la final de Catar 2022

Norma Palafox es muy positiva y sin empacho alguno puso a la selección mexicana en la gran final del Mundial de Catar 2022.

“Yo los veo en la final. Tengo mucha fe en mi selección. Todos los rivales tienen el respeto porque es un Mundial. Unos sobresalen más por las figuras que tienen, pero los tres partidos son a ganar. Hay que ir por todo y con todo y sé que la selección tiene para hacer eso”, declaró la jugadora del Pachuca.

La delantera estuvo presente en la presentación del balón oficial de la Copa del Mundo, el Al Rihla, del cual se mostró muy sorprendida por su diseño.

“Espectacular, fue un evento increíble, me sorprendieron bastante, Adidas se lució, me gustó como contaron la historia (de los balones), yo no sabía muchas cosas. Sacaron la joyita para este próximo mundial y esta hermosa. Ya lo toqué, es un balón muy ligero, con una textura muy padre, al igual que los colores, el diseño. Esas líneas que tiene no son muy comunes”, finalizó.

