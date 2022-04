“Me he caído y levantado muchas veces; quiero ir a París 2024″: María José Mata

Con una ya larga trayectoria en el mundo de la natación, específicamente en el estilo mariposa, que incluye Juegos Centroamericanos, Panamericanos y mundiales, la mexicana María José Mata sabe que todavía le falta esa “cereza en el pastel” para redondear su exitosa carrera: los Juegos Olímpicos que se le han negado por diferentes circunstancias. Pero no se rinde y ahora tiene la mira puesta en París 2024.

“He tenido una carrera deportiva larga, muy bonita porque me he caído y levantado varias veces y si, faltan los Juegos Olímpicos, que es a donde todos los atletas quieren llegar. En junio (de 2021) que no pasé a Tokio fue horrible, creo que ha sido de las etapas mas difíciles de mi vida porque estaba segura que iba a estar. Era prácticamente imposible que no fuera. Cuando me dijeron que había quedado fuera, fue horrible, no tenía energía. Nunca fui al doctor para que me dijera que tenía depresión pero creo que si me dio poquita. Tenia que estar acostada el 90% del día. Mi familia y mis amigas me obligaban a hacer cosas y bueno, tengo un sistema de apoyo súper fuerte, muy grande y pude salir adelante rápido”, afirmó la potosina en una entrevista con Publisport.

“Para París 2024 voy a ser una deportista más madura, más comprometida y se lo que quiero” — María José Mata

-¿Tratarás de ir a los Olímpicos de París 2024?

“Claro, ya faltan dos años. En un año puedo empezar a dar la marca para ir; prácticamente ya tengo un año de entrenar fuerte para tener mi lugar seguro un año antes. Por supuesto que quiero ir a París”.

-No pudiste ir a Río 2016 y ya nos contaste lo ocurrido para Tokio ¿todavía te quedan ganas de volverlo a intentar?

“Quería ir a Río y también lo vi muy probable porque bajé 10 segundos en un año, estaba prácticamente en el camino indicado para poder dar la marca pero me lesioné y dejé de competir un año. Regresé en 2016, alcancé la marca B pero no era una marca buena con la que tuviera posibilidad de pasar. Luego ya conté lo de Tokio, pero para París voy a ser una deportista más madura, más comprometida y sé lo que quiero”.

-Y comenzaste con todo ese camino, fuiste una de las nadadoras más destacadas en la pasada Copa Heller que se celebró en Querétaro ¿cuántas medallas ganaste?

“La Copa Heller fue la última semana de mi primera etapa de la preparación, todos los tiempos estuvieron muy bien, fue una competencia en altura, que casi no tenemos competencias así, casi siempre a nivel del mar, y estoy muy satisfecha con los resultados”.

“Gané seis medallas de seis pruebas, tres fueron de oro en 100 y 200 metros estilo mariposa y 200 metros estilo libre. Quedé en segundo lugar en 50 metros mariposa, tercer lugar en 200 metros combinado y empate en tercer lugar en 200 metros libres”.

-Otra batalla que has tenido que librar es contra el síndrome de ovario poliquístico ¿cómo ha sido ese proceso?

“Ese síndrome desarrolla otra enfermedades, en mi caso lo que más me afecta es la resistencia a la insulina y para mi fue una etapa muy difícil. A los 13-14 años empecé a engordar mucho. Yo entrenaba y comía bien pero cuando mi cuerpo empezó a cambiar, me empezó a pasar esto. Cuando nadaba siempre estaba muy cansada, agotada. Por el agotamiento tenia más hambre, quería comer, mi cuerpo me pedía carbohidratos, azúcar y todo es porque los receptores de mi insulina están mal, es decir, mi insulina es de baja calidad, entonces no procesa muy bien la glucosa y mi cuerpos sentía esa ausencia de azúcar y carbohidratos”.

“Comía, mi cuerpo no lo procesaba, comía más y al momento de no procesarlo pues todo eso se convertía en grasa. Tuve que ir con varios doctores, me hicieron análisis y al final supieron lo que tenía. Empecé un tratamiento con metformina que no me funcionaba, tuve que hacer varias dietas, fue algo muy complicado porque hacía dieta, no enflacaba, tomaba la medicina, cada vez me iba peor nadando, ya estaba harta”, relató.

Reconoció que su su autoestima se vino abajo pero nunca se rindió y siguió entrenando fuerte:

“Además era una etapa, la adolescencia, donde veía que mis amigas empezaban a cambiar, a ponerse bonitas, muy bien y yo estaba cada vez más gorda. Me sentía muy mal, mi autoestima estaba muy baja en ese punto porque yo era la que más deporte hacía y la más gorda. Fueron varios años de estar sufriendo, sin aceptarme”.

Finalmente en 2014 pudo controlar un poco su peso y logró acceder a los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014 donde ahora su problema fue que estaba demasiado delgada: “Batallaba mucho para que mi cuerpo estuviera en buena forma, ya no me veía gorda en traje de baño, me veía bien, pero no me veía fuerte”.

-¿Lograste superar tu “problema”?

“Ya para 2019 mi cuerpo al fin cambió completamente, empezó a procesar todo súper bien. Tuve un cambio muy drástico, de un mes a otro bajé cinco kilos. Mis procesos han sido trabajar con mi cuerpo. Ahora como mucho, hago gimnasio, ya me siento fit, como deportista”.

-En tu caso ¿Cómo han sido los apoyos económicos por parte de Conade?

“Después de Juegos Olímpicos el apoyo de Conade, de estar prácticamente bien se ha ido a estar muy mal. Me cortaron la beca después de no pasar a JO, tenía un contrato que decía eso, que tenía que pasar a Tokio para seguir recibiendo la beca, pero no consideran el ranking mundial, mis récords de México, todo lo que he hecho. No estoy pidiendo que me den lo mismo pero me lo cortaron a un cuarto de los que me daban. Con eso no me alcanza ni para comprar la comida del mes”.

¿Por que le gusta el estilo mariposa?

“Siempre me ha gustado y se me facilita mucho. Desde chiquita coordiné muy bien meter antes la cabeza que los brazos, hacer bien la patada, subir la cadera. Tengo un estilo muy fácil”.

Las medallas que ganó en la pasada Copa Heller de Querétaro donde tres fueron de oro.