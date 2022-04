Rayados: El “Plátano” Alvarado se siente listo para ser titular

A pesar de la lesión de Rogelio Funes Mori, el delantero canterano de los Rayados, Alfonso Alvarado no ha tenido los minutos que él desearía por lo que expresó que se encuentra listo para cuando llegue la oportunidad.

El juvenil en el partido amistoso contra el América respondió con una anotación, además en los partidos que ha entrado como revulsivo ha mostrado grandes destellos por lo que la afición pide más minutos del “Plátano” en la cancha.

Algunos incluso ya lo piden por encima de Vincent Janssen, quien a pesar de tener muchas oportunidades no ha respondido con goles que es con lo que se le debe medir a un delantero y más a uno extranjero proveniente de Europa.

“Cualquier jugador sueña con la titularidad, y estamos trabajando para ello, para cuando llegue la oportunidad hacerlo de la mejor manera, me siento bien para aportar al equipo y seguir sumando para adelante, estoy trabajando para sumar minutos, hacer goles, trabajando con humildad y aprovechar las oportunidades” recalcó Alfonso.

A pesar de que con Vucetich el juvenil no ha arrancado ningún partido como titular, el delantero de 22 años de edad se siente cómodo con la llegada del entrenador.

“Con Vucetich me he sentido bastante bien, estoy trabajando para ser mejor futbolista día con día, sabemos que es un entrenador que si les da confianza a los jóvenes y se agradece porque es importante para nosotros” detalló.

Por último, Alvarado declaró que siente una gran admiración por Rogelio Funes Mori, por lo que jugar a su lado es un privilegio, además admitió ser admirador de Cristiano Ronaldo.

“Tengo muchos jugadores que me parecen fantásticos, uno es Funes Mori, es un placer jugar con él y entrenar todos los días con él, y fuera de aquí, Cristiano Ronaldo lo he visto de pequeño, lo he seguido mucho, me encanta su forma de jugar y su mentalidad es de otro nivel” concluyó.