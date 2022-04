Nuevo Estadio de Tigres será prioridad para el gobierno de Nuevo León

Aunque muchos aficionados dudaban de la seriedad del proyecto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda presentó su el Plan de Desarrollo estatal en donde el Nuevo Estadio de Tigres será una de las prioridades de su mandato.

El mega proyecto fue anunciado en enero del 2022 y tras casi tres meses a la luz pública no se habían mostrado avances, por lo que los rumores de que no era una obra seria no se hicieron esperar.

Fue hasta que el directivo de enlace entre Cemex y Tigres, Mauricio Doehner, especificara que si se están teniendo avances en licitaciones y en trabajos a puerta cerrada por lo que espera que en este próximo verano se puedan iniciar los trabajos de construcción del inmueble.

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones! ]

García Sepúlveda detalla en el (PED) que dicho inmueble será un impulsor de trabajo y emprendedurismo para convertir a Nuevo León en el nuevo Silicon Valley del país.

[ La importancia de cambiar a energías verdes ]

Además, en el informe se señala que el estadio será una gran fuente de atracción de turismo y de derrama económica para la entidad, ya que, si terminan la construcción para antes del 2026 como se tiene pactado, podría ser sede para el Mundial; también se tiene contemplado que la nueva casa de los Tigres albergue partidos de la NFL y conciertos, por lo que se le dará prioridad a este proyecto.

El Estadio tendría capacidad para 65 mil espectadores y contará con una inversión privada de 320 millones de dólares, será construido por la empresa Populous, empresa que ha construido importantes estadios a nivel mundial como el Yankee Stadium y Wembley