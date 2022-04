Termina participación mexicana en el torneo de singles del Mexico City Open 2022

La representación mexicana en el torneo de singles del Mexico City Open 2022 llegó a su fin con la eliminación del acapulqueño Alex Hernández a manos de Elmar Ejupovic, de Alemania, con parciales de 6-4 y 6-4, en partido correspondiente a la primera ronda del certamen que se desarrolla en el Centro Deportivo Chapultepec.

Hernández, quien llegó al compromiso capitalino por la vía del wildcard en su calidad de tenista mexicano con el mejor ranking de la ATP, no pudo con la efectividad en el servicio del germano, quien mantuvo su saque imbatible para encaminarse al triunfo.

Mexico City Open

“Fue un partido bastante duro, mi rival no me dio ninguna oportunidad en su servicio, estuvo muy fino con su saque y al final esa fue la diferencia”, explicó la raqueta mexicana de 22 años de edad.

Mexico City Open

“Realmente jugó muy bien, no sentí que me diera oportunidad para entrar al partido en ningún momento, así que él tiene todo el crédito en este partido”, reconoció.

[ La importancia de cambiar a energías verdes ]

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones! ]

[ Laredo Texas, tu destino para Semana Santa 2022 ]

Por su parte, Ejupovic reconoció las dificultades que le implicaron jugar en la altitud de la Ciudad de México y con el público a favor de Hernández, situaciones que le advertían contar con una mayor concentración para encarar el compromiso.

“Sabía que sería un partido riesgoso, ya que esperaba que los aficionados estuvieran en mi contra, pero al final me gustó, ya que me permitió contar con un mejor ambiente y estoy muy contento con el resultado”, aseguró el tenista alemán. “Solo traté de ser consistente, concentrarme en mi juego y no fijarme en las situaciones que estaban alrededor del partido”, agregó.