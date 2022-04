Will Smith: Mike Tyson hubiera golpeado y no abofeteado a Chris Rock

La cachetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en los pasados Premios Oscar sigue dando de qué hablar y ahora fue Mike Tyson quien tocó el tema y se puso del lado del actor que dio vida al ‘Príncipe del rap’.

El ex boxeador señaló que él no se hubiera conformado con una bofetada, sino que le daría un puñetazo a quien hablara mal de su esposa.

will smith defendiendo a su esposa de esa forma ayuda me saque de pedo y ni se si fue actuado o cómo #Oscars

pic.twitter.com/xEv1ATYvTo — sheccid (@dangerhisky) March 28, 2022

“Puedo hablar por mí mismo y estoy bastante seguro de que estoy hablando por Mike. Si no me gusta un comentario, por la razón que sea, que alguien dijo sobre mi esposa, le daría un puñetazo, no una bofetada dijo Ric Flair, ex luchador de la WWE en el podcast Hotboxin’ with Mike Tyson.

Ante las palabras de Flair, Iron Mike respondió “si Ric dice que es falso, entonces es falso. Yo también sería más de un puñetazo”.

A pesar de estar de acuerdo en no permitir que hable mal de tu esposa, Mike Tyson también le recomendó a Will Smith que coma de las gomitas de marihuana que comercializa para que se relaje.

“Creo que Will necesita comer alguna y simplemente relajarse” comentó el ex campeón de los pesos pesados.