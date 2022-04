Miguel Herrera, experto en tener campeones de goleo en su equipo

Aunque faltan partidos para que se defina el campeonato de goleo en este Clausura 2022, la realidad es que André-Pierre Gignac parece que se encamina a su tercer titulo de goleo en el futbol mexicano y primero con Miguel Herrera al mando.

El entrenador mexicano a lo largo de sus ya 20 años como estratega ha formado a múltiples campeones de goleo debido a su estilo ofensivo que forja en todos los clubes en lo que ha estado.

En caso de que se dé el campeonato de goleo para el francés, este sería el octavo galardón que se consigue bajo las órdenes del “Piojo” por lo que demuestra el buen funcionamiento ofensivo que tienen sus equipos.

“Ojalá André sea campeón goleador, me daría gusto, me tocó la fortuna que los equipos que he dirigido la mayoría han tenido campeones goleadores, sino es que todos, nada más me faltó Veracruz, desde que llegue Gignac ha hecho muchos goles y nuestra responsabilidad es ponerle la pelota ahí, él ha cumplido aceptando el reto de ‘traigan la pelota que yo trato de definirla’, todavía no termina, pero André lo sabe y queremos que André anote pero que el equipo gane”, destacó Miguel.

Ya con Tigres, en su primera temporada, Nicolás el “Diente” López quedó como el máximo goleador del Apertura 2021 con nueve anotaciones por lo que los felinos quieren que ese campeonato se quede en el equipo para esta temporada.

Estos han sido los jugadores campeones de goleo con Miguel Herrera:

Luis Gabriel Rey/ Atlante Ap03/ 15 goles

Guillermo Franco/ Monterrey Ap04/ 15 goles

Christian Benítez/ América Cl12/ 14 goles

Christian Benítez/ América Ap12/ 11 goles

Christian Benítez/ América Cl13/ 12 goles

Dayro Moreno/ Xolos Ap16/ 11 goles

Nicolás López/ Tigres Ap21/ 9 goles

Ap* Apertura Cl* Clausura