Canelo Álvarez recurre a la dieta vegana para su pelea ante Dmitry Bivol

Saúl Canelo Álvarez sostendrá su primera pelea del 2022 el próximo 7 de mayo, cuando se mida ante el ruso Dmitry Bivol en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, por lo que el pugilista mexicano ya se prepara de la mejor forma para el combate en donde estará en disputa el campeonato de peso semicompleto de la AMB.

No es un secreto la disciplina que Canelo Álvarez tiene con él mismo, razón por la que es considerado el mejor libra por libra de la actualidad. Y para su próximo compromiso ha recurrido a una dieta vegana, así lo reveló él mismo en entrevista con ESPN.

“Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como, no hay ningún problema. Pero sí trato de mantenerme toda la semana comiendo vegano”, dijo el boxeador tapatío.

Canelo Álvarez deberá subir hasta las 175 libras para la pelea ante Dmitry Bivol, peso al que el mexicano no duda llegar, pues considera que su cuerpo se adapta a este tipo de cambios.

“Me adapto mucho, me adapto rápido. No es algo que agarré de una, que dejé lo que comí antes, de un chingadazo”, añadió Saúl Álvarez.

El pugilista mexicano buscará una nueva victoria, para reafirmarse como uno de los mejores boxeadores de la actualidad y seguir ampliando su historia en el deporte nacional.