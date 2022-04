Dani Alves espera a Messi en el Barcelona para un “último baile”

El Barcelona está en un gran momento en la segunda parte de la temporada, y ahora Dani Alves mandó un mensaje que ilusiona a la afición catalana, tras el regreso de Lionel Messi.

En entrevista con Diario Sport, el defensor brasileño indicó que sería un placer volver a ver a Lionel Messi en el cuadro blaugrana, con un “último baile”.

“No sé lo que piensa o quiere hacer. Vuelvo a insistir, podría volver un añito conmigo para un último baile. Por qué no. Lo que me dijo. No hay otro lugar como este. No podemos estar mejor en otro lugar que aquí, esto fue hecho para nosotros, la ciudad, el club. Ha ido, ha probado algo distinto y es hora de regresar a casa si él quiere”, señaló.

Esta situación ha sido señalada en más de una ocasión por Dani Alves, quien ha señalado que no ha visto feliz a Messi en el Paris Saint Germain, durante su primera temporada.

Por otra parte, Alves recalcó que él no tiene nada que decirle algo a Ousmané Dembélé en busca de una renovación.

“Está en el Barça, el mejor club del mundo. ¿De qué le tengo que convencer yo? Tiene la oportunidad de vivir una historia bonita aquí. No hay que intentar persuadirle, las personas son dueñas de su destino, pero él está en el mejor lugar posible”, dijo.

Lionel Messi vive una temporada en el Paris Saint Germain en donde está en la pelea por el título de la Ligue 1, pero quedó fuera de la Liga de Campeones.

