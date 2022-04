Álvaro Morales asegura que Pumas y Alan Mozo no tienen “nivel de Primera División”

El comentarista de ESPN, Álvaro Morales, no tuvo piedad de Pumas y volvió a criticar su forma de juego tras la victoria ante Cruz Azul en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Concacaf y el empate conseguido la noche de este viernes ante Puebla.

Morales, desmeritó el resultado de Pumas ante la Máquina, argumentando que los felinos fueron superiores por algunos lapsos del encuentro porque “Cruz Azul se los permitió”. Además, tocó el orgullo de los universitarios al asegurar que “no tienen nivel de Primera División”.

“Jugaron muy bien los primeros minutos (Pumas), pero porque Cruz Azul se los permitió. No fue una virtud de Pumas, fue un defecto de la Máquina Cementera, que cuando apretó y cuando Reynoso hizo los cambios correctos, evidenció, una vez más, que Pumas no tiene el nivel de la Primera División del futbol mexicano”, indicó el analista.

Por si fuera poco, Álvaro le tiró con todo a Alan Mozo, a quien muchos aficionados han pedido para la Selección Mexicana por su desempeño con Pumas; sin embargo, Morales restó mérito a sus asistencias y afirmó que la Máquina avanzará a la final de la Concachampions el próximo martes.

“Tanto que me hablan de que Alan Mozo debería estar en la Selección Nacional... Cuando un equipo centra, centra y centra, puede que algún remate caiga en gol, más cuando un defensor como Pablo Aguilar se resbala. Pero, ¿por dónde cayó el gol de Cruz Azul? sí, por Alan Mozo. No se emocionen, ese gol que le permitieron a la Máquina, sí, ustedes cachuncitos, ustedes pumitas, significa su tumba. No van a calificar”, declaró.

Y para rematar su crítica al conjunto del Pedregal, Álvaro se manifestó en redes sociales para burlarse de la afición de Pumas por el empate conseguido la noche de este viernes en el estadio Cuauhtémoc. “Uy… ganaron los pumas… ah, no… empataron. Es que festejan los cachuncitos como si fuera un triunfo”, escribió en su cuenta de Twitter.