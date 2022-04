Las Águilas vuelan y golean a Juárez en el Azteca

El América continúa en pleno ascenso en el Clausura 2022, tras conseguir su tercer triunfo consecutivo, al vencer 3-0 a Bravos de Juárez dentro de la Jornada 13, en el Estadio Azteca.

El conjunto de Fernando Ortiz mostró nuevamente que están ansiosos por mejorar en la campaña y enfilarse a la liguilla, gracias a dos golazos.

América fue amo y señor del encuentro ante el peor equipo del torneo y aprovechó la superioridad para llevarse el resultado.

Al minuto 27, Alejandro Zendejas abrió el marcador con un fuerte disparo desde tres cuartos, que dejó sin oportunidad a Carlos Felipe Rodríguez.

Este gol desconcertó a la defensa de Bravos y cedió una nueva oportunidad cerca del área. Un tiro libre cobrado a la perfección por Federico Viñas sentenció el encuentro al minuto 30.

📹 | Lo pedían, y ahí lo tienen GOLAZO de Federico Viñas ⚽️#VamosAmérica #TodoEnLaCancha 🦅 pic.twitter.com/sZQ5DDQZ4D — Club América (@ClubAmerica) April 10, 2022

Los Bravos no lograron hacer valer su nombre y a pesar de que no se rindieron, no lograron encontrar la forma de herir a las Águilas, que también celebraron los 400 partidos oficiales de Guillermo Ochoa como azulcrema.

En la segunda mitad, América se dedicó a manejar el marcador a su favor, y generando peligro en el arco de Carlos Felipe Rodríguez.

Y en el minuto 91, Diego Valdés concretó la goleada, con un gran disparo desde dentro del área grande.

Este es el tercer triunfo consecutivo, y cuarto encuentro sin conocer la derrota.

Con este resultado, América llega a 16 unidades y escala hasta el lugar 11, en busca de instalarse, en el repechaje de la Liga MX.

Mientras que Juárez, al mando de Ricardo Ferretti, se queda en el fondo de la tabla con apenas ocho puntos.

