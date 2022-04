Antonio Mohamed, abierto a dirigir a Chivas

Antonio Mohamed mandó un mensaje que ilusionó a la afición de las Chivas del Guadalajara, después de que dejó abierta la posibilidad de dirigir al cuadro rojiblanco.

En entrevista con Fox Sports, el ‘Turco’ Mohamed recordó que estuvo cerca de ser el entrenador rojiblanco, antes de llegar a los Rayados de Monterrey.

“Sí, ¿por qué no? (dirigir a Chivas). Hace como dos años empezamos unas charlas, pero después me fui a Rayados de Monterrey”, dijo.

Por otra parte, el actual entrenador del Atlético Mineiro, de Brasil, recordó su polémica salida del América, tras conquistar el título.

“A mí el América no me despidió, yo terminé contrato; ellos me habían propuesto renovar en octubre y yo no tenía representante, pedí un aumento muy alto y me dijeron que iban a hablar más adelante”, afirmó el Turco.

Por otra parte, también habló de una posibilidad sobre ser el entrenador de la Selección mexicana.

“La de México es una silla muy complicada. Yo llegué a México a los 23 años y en ese momento estaba Miguel Mejía Barón como entrenador y siempre lo criticaban todos. Esa silla es tan criticada como la de América, Monterrey, Tigres o Cruz Azul. El cargo de entrenador es muy complicado en esos países tan futboleros”, afirmó.

En la Liga MX, Antonio Mohamed conquistó tres títulos de liga (Xolos, América y Monterrey), además de dos títulos de Copa MX.

En este 2022, Mohamed ya conquistó su primer título, en la Supercopa de Brasil, en 2022.

