Critican a Javier Aguirre en Ghana por llamar “negrito” al jugador Iddrisu Baba

Javier Aguirre está envuelto en una nueva polémica y ahora fue criticado en Ghana por llamar “negrito” al jugador Iddrisu Baba, comentario considerado racista.

Baba tuvo que salir del partido ante Atlético de Madrid por un fuerte balonazo en el rostro y en la conferencia posterior al partido un reportero le preguntó al “Vasco” sobre el estado de salud del mediocampista:

“Lo acabo de ver en la enfermería, le estaban haciendo un electrocardiograma. Hablé con él, le dije ‘vamos negrito’, estaba contento… no me malinterpreten, es de cariño, si no van a empezar a multarme”, fueron las palabras del técnico mexicano.

Distintos sitios web de Ghana retomaron sus palabras las cuales fueron interpretadas como racistas.