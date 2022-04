Tata Martino descarta convocar a Chicharito Hernández

La ausencia de Javier Hernández en la Selección mexicana resuena mucho, por lo que Gerardo Martino fue cuestionado sobre el motivo por el que no convoca al delantero del Galaxy LA.

El argentino dio una respuesta un tanto ambigua ya que no reveló si el motivo es futbolístico o por indisciplina. “Javier no está porque el entrenador en turno no lo ha elegido, pero no hay nada que yo tenga que compartir con los medios, todos lo que sucede en la selección se resuelve ahí”, dijo en conferencia de prensa este martes.

Martino sobre Chicharito: pic.twitter.com/LEfhNHnhkx — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) April 12, 2022

Aunque en una entrevista para Azteca Deportes señaló que todo es por cuestiones deportivas. “Me he inclinado por otros futbolistas, pero yo en ningún caso hay algún análisis de la carrera del presente de Javier que yo desconozca, simplemente he optado por llamar a otros”, declaró.

“Yo puedo tener otra impresión al jugador que hoy decido o no convocar y me he inclinado mucho más por Lunes Morí, por Henry (Martín), y en el último tiempo pro Santiago (Giménez).

Chicharito Hernández atraviesa por un buen momento en la actual temporada al sumar cinco anotaciones en seis encuentros. El atacante no juega con el Tricolor desde el 2019 cuando enfrentaron a Estados Unidos, al que vencieron 3-0 y donde él colaboró con un gol.

[ La importancia de cambiar a energías verdes ]

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones! ]