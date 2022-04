Álvaro Morales a Cruz Azul: “Perder contra Pumas, no tiene madre”

Luego de la derrota de Cruz Azul ante Pumas en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, Álvaro Morales, analista de la cadena ESPN, no se guardó nada y arremetió contra la Máquina, su ex equipo, que hace años dejó de apoyar.

“No Cruz Azul, el problema no era yo. Sigues siendo tú. Perder contra un equipo inferior en nivel como los Pumas, no tiene madre”, escribió Álvaro Morales mediante sus redes sociales, comentario que no tardó en generar polémica.

No Cruz Azul, el problema no era yo.



Sigues siendo tu.



Perder contra un equipo inferior en nivel como los pumas, no tiene madre. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) April 13, 2022

Es importante recordar que el analista de ESPN comúnmente le tira a equipos como Cruz Azul, Pumas y Chivas, pues tras dejar de ser aficionado celeste, ha mostrado públicamente su apoyo hacia las Águilas del América.

Incluso, tras el pase de los Pumas a la final de la Concachampions, señaló que Seattle Sounders será el campeón del torneo de la Concacaf, equipo que buscará finiquitar su pase a la gran final esta noche, cuando se mida ante el New York City FC.