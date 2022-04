Pumas se instala en histórica final de Concachampions

Los Pumas de Andrés Lillini se han caracterizado por ser un equipo que logra lo que parece ser imposible para ellos, ahora lo hicieron en la Liga de Campeones de la Concacaf, competencia donde disputarán una final por primera vez en su historia bajo el actual formato, pues años atrás lo hicieron con la Copa de Campeones de la Concacaf. El cuadro de la UNAM se impuso por marcador global de 2-1 ante Cruz Azul, resultado con el que consiguió su boleto a la instancia final, donde ya espera rival.

Ambos equipos fueron protagonistas de un gran encuentro, en donde no se guardaron nada en gran parte del partido, pese a que el invitado de honor no se hizo presente. En el primer tiempo, tanto celestes como felinos tuvieron oportunidades claras de gol, que no lograron concretar frente al arco rival, dejando en claro que el partido estaba para cualquiera de los dos.

Locura en el Estadio Azteca. Pumas sufrió, pero logró un pase histórico a la final de Concachampions, la cual NUNCA ha jugado, lo hizo cuando era la Copa de Campeones de la Concacaf. @Publisport_MX pic.twitter.com/7pQO0UAobL — Karly Aldana (@karlyaldana7) April 13, 2022

Con un estadio Azteca repleto y con las emociones a flor de piel, al minuto 32 Pumas aprovechó la mala salida de Sebastián Jurado para perforar su red con la anotación de Leo López, que instantes después fue anulada por fuera de lugar, decisión arbitral que generó polémica entre los aficionados universitarios.

En el segundo tiempo la intensidad no cesó, pero las zagas de ambos clubes estaban atentos al ataque rival. Al 62′ el panorama comenzó a nublarse para los visitantes, luego de la expulsión de Arturo Palermo Ortiz, quien cortó una acción manifiesta de gol por parte del atacante celeste Santiago Giménez.

Al 74′ el árbitro marcó un penal a favor de los felinos, que posteriormente revisó en el VAR y decidió anular. En los minutos finales del cotejo, la Máquina atacó, pero con la ventaja en el marcador global, los visitantes se dedicaron a defender.

Finalmente, los Pumas de la UNAM, sufriendo y fiel a su estilo, jugarán una nueva final de la mano de Andrés Lillini, un técnico que ha hecho lo impensable con una de las plantillas más económicas del futbol mexicano, y aunque llegan con la ilusión a tope a la final, no será tarea sencilla frente a dos de los mejores equipos de la Major League Soccer (MLS), como lo son Seattle Sounders y New York City FC.

56 mil 094

aficionados acudieron al Estadio Azteca para la semifinal de vuelta