Henry Martín reconoce su sequía goleadora y que ha tocado fondo

Henry Martín no lo esconde, está consciente de que está pasando por un mal momento en cuanto a producción de goles y que en ese sentido “he tocado fondo”. Pero también sabe que tiene que salir de la mala racha y eso lo conseguirá con trabajo.

“Es muy fácil caer en depresión o en una desmotivación muy fuerte, pero tienes que salir de ello, sino imagínate si me quedo ahí tirado en lo que me dice la gente, en lo que escucho o en los abucheos yo creo que me hunde más, y por ahí siento siento que he pisado, he tocado fondo en ese sentido, ya no tengo más para ir para abajo”, declaró en conferencia de prensa.

“Entonces lo único que me queda es seguir trabajando, yo creo que es más lo mental en este caso y cuando salga de ello me parece que seré mucho más fuerte mentalmente, con más carácter, saber cómo trabajar en momentos de presión o donde la situación no te sale como uno quiere”, agregó.

El delantero no anota con las Águilas desde la Jornada 6 y acepta que los abucheos y críticas lo han afectado.

“Escuchamos todo. Al entrar a la cancha y al salir he escuchado el abucheo, es una situación por la que todos los delanteros pasamos y se me ha ido alargando; lo mejor de la situación es que he tenido situaciones y si no fuera eso me sentiría más frustrado. Lo que diga la gente ahí está y es poco tiempo para juzgar a una persona o reclamarle, ha sido duro pero está bien y me sirve para ser más fuerte y trabajar más”.