Triatleta Sara Roel denuncia abuso y violación de su ex pareja

La violencia contra las mujeres en México continúa, lamentablemente, aumentando día a día y una de las deportistas que comienza en ascenso denunció ser víctima de abusos por parte de su ex pareja.

Sara Roel, destacada triatleta mexicana, denunció a través de redes sociales, las reprobables acciones que sufrió durante su relación con Owen “N”.

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones! ]

“No solo me violó, me estranguló y se lo llevó la policía… también sigue con su objetivo de hacerme daño hasta donde no pueda más. Y todavía se atreve a decirme que yo cambie de alberca para no verlo”, afirmó.

Con imágenes de los estragos que había sufrido, la atleta mexicana continuó con su relato.

Yo fui víctima de mi agresor desde hace aproximadamente un año. Viví violencia y permití que se repitiera varias veces. Desde encierros, violencia psicológica, maltratos. Hasta que un día ese maltrato llegó a ser una violación en donde me privaron de mi libertad”, relató.

[ Cuida y ahorra usando energías verdes ]

Y agregó Roel. “Se robó un arma de la casa de campo de mi familia, la tuvo en su posesión durante más de una semana. Para terminar, el día de mi cumpleaños me estranguló mientras yo iba manejando. Gracias a Dios, hubo gente que vio y se paró a auxiliar. Se lo llevó la policía, pero claro, salió a las pocas horas”.

Ante esta situación, también afirmó que ha sufrido de acoso, además de que “no la deja entrenar en la alberca que suele frecuentar”.

Sara Roel señaló que su caso ya está en las autoridades correspondientes en busca de frenar estas acciones.

La triatleta, que brilló en la Copa Panamericana en 2021, en Chile, se mantiene en preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Publimetro te recomienda