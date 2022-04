Alicia Cervantes descarta que Chivas sufra de ‘Licha-dependencia’

De cara a uno de los duelos más importantes de la temporada, entre Chivas Femenil y Pumas, Alicia Cervantes destacó su trabajo en el área, pero considera que el equipo es más importante que ella sola.

En conferencia de prensa, la goleadora afirmó que no hay una dependencia por parte del conjunto rojiblanco en sus goles y actuaciones.

[ Cuida y ahorra usando energías verdes ]

“Somos un equipo, meto goles gracias a mi equipo, si mis compañeras no jalaran hacia mí entonces no metería nada, obviamente hay otras jugadoras que lo pueden hacer, así que no creo que exista ese ‘Licha’-dependencia”, dijo.

Por otra parte, reveló el objetivo que tiene en la mira desde este torneo con Chivas.

“Mi prioridad es quedar campeona con Chivas y no solo este torneo, sino muchos más, entonces hay que trabajar y seguir trascendiendo como equipo. Me ilusiona este torneo, pero depende de mi equipo, de que entremos todas conectadas a los partidos, estoy feliz de poder seguir anotando, pero si no se me da el bicampeonato de goleo, mi mente solo está en llegar a otra final con Chivas”, señaló.

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones! ]

Además, reveló un poco sobre su futuro en el futbol, en donde se visualiza varias temporadas con el Rebaño.

“Estoy muy a gusto en Chivas, no pienso ni está en mi radar ir a Europa, mientras pueda estar aquí soy feliz”, indicó.

Licha Cervantes es la actual goleadora del torneo mexicano, al sumar 13 tantos con el Rebaño en el Clausura 2022.

Publimetro te recomienda