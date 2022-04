Erick Gutiérrez recomienda a Alexis Vega al PSV

Alexis Vega es uno de los jugadores mexicanos con más futuro. Por ende, el jugador de Chivas fue elogiado por su compatriota, Erick Gutiérrez, quien aseguró que el delantero del Rebaño tiene las cualidades necesarias para emigrar al viejo continente.

En conferencia de prensa el Guti fue cuestionado sobre qué mexicano le gustaría que llegara al PSV y no dudó en responder que Vega, a quien conoce muy bien gracias a que ambos jugadores han coincido en las convocatorias de la Selección Mexicana.

“Un jugador que siempre me encanta y me gusta mucho, Alexis Vega. He hablado con él en Selección, que puede estar acá, dar el salto, pero tiene que decidir bien, pensar bien las cosas, pero es un jugador que me gusta muchísimo”, aseguró Gutiérrez, quien se ha consolidado con el PSV de cara a Catar 2022.

Cabe destacar que Alexis termina contrato con Chivas en diciembre de 2022 y, pese a los intentos de la directiva por renovarlo, el jugador aún no ha firmado una extensión con el club. De seguir así, a partir de junio podría negociar libremente con el club que él desee y todo apunta a que el mexicano buscaría dar el salto al futbol europeo.