Cristiano Ronaldo y otros famosos que han perdido a sus bebés

La lamentable noticia del fallecimiento de uno de los bebés de Cristiano Ronaldo estremeció a sus fans y a muchas personas que se sienten identificadas con el delantero del Manchester United.

Él y su pareja, Georgina Rodríguez, esperaban la llegada de unos mellizos, lamentablemente sólo la pequeña pudo sobrevivir.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo”, escribió Ronaldo en una publicación donde dio la vuelta al mundo.

“Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, se lee en sus redes sociales. Muchos de sus compañeros y amigos mandaron mensajes de apoyo al jugador.

Según el Centro para la prevención de enfermedades la muerte de un recién nacido afecta aproximadamente al 1% de todos los embarazos, y cada año alrededor de 24 mil bebés nacen sin vida, al menos en Estados Unidos.

En México muchos famosos han experimentado una tragedia similar

Jacqueline Bracamontes

El 28 de marzo del 2013 la actriz mexicana esperaba la llegada de sus mellizos, Jacky y Martín, pero lamentablemente el varón no pudo sobrevivir.

Ella misma habló en varias entrevistas años después sobre la depresión que este suceso le trajo y cómo lo superó con terapia y un ritual en el mar donde esparcieron sus cenizas.

“Lloré fácil un mes y medio todos los días sin parar. Mi hija estaba en terapia intensiva. Martín (su esposo) me ayudó muchísimo, es un roble”, reconoció en una entrevista para Telemundo.

Ferdinando Valencia

Después de tres meses de haber conocido a su pequeño Dante, quien fue mellizo de Tadeo, el actor Ferdinando Valencia tuvo que despedirse del primero, cuando el pequeño no sobrevivió a una bacteria que le provocó meningitis y que se agravó por negligencia médica.

A dos años de la muerte, Valencia aceptó que no es fácil lidiar con el dolor, pero ha aprendido a sobrellevarlo.

“Lo extraño muchísimo, y cuando me llega el dolor, dejo que me afecte, que me toque, y esto me ayuda a sanarme”, declaró el actor a una revista de circulación nacional.

Ximena Navarrete

En el año 2018 la reina de belleza Ximena Navarrete compartió a través de redes sociales la noticia de que había perdido a su primogénito, al cual esperaba junto a su pareja Juan Carlos Valladares.

“El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé”, escribió Navarrete, quien después explicó que se había tratado de una malformación genética que era incompatible con la vida, llamada trisomía. “El bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar, venían muchas cosas mal”, detalló. Luego de un tiempo la actriz y modelo volvió a embarazarse y se convirtió en mamá.

