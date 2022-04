Rommel Pacheco recibe duras críticas por haber votado en contra de la reforma eléctrica

El clavadista olímpico y ahora diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) Rommel Pacheco, recibió duras críticas en redes sociales por haber votado en contra de la Reforma Eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en la sesión de este domingo en la Cámara de Diputados.

Eres un Traidor — Luis (@LuisEdwinVarga1) April 18, 2022

Pacheco Marrufo estuvo presente en la maratónica jornada de este domingo y estuvo compartiendo algunos detalles de lo ocurrido en la cámara, incluso realizó una transmisión en vivo.

Desde el Pleno https://t.co/aSkgu9sGj9 — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) April 17, 2022

“¡Hoy te defiendo a ti y a tus intereses! Si tuvieras que ir por un camino que no está terminado, con un barranco en el cual te puedes caer, sin iluminación, sin pavimento pero tiene un tramo muy pequeño que está bien, te pregunto ¿te arriesgarías a entrar si es peligroso, si no está al 100% para que tú y tu familia viajen? ¿No sería mejor esperar a que esté al 100% para poder viajar? Los mismo pasa con la #ReformaEléctrica. Sentémonos a hacer la mejor Reforma para que tú y todos paguemos menos luz que sea de mejor calidad y servicio”, argumentó el atleta.

La política no es una alberca y reconozco y admiro tu deporte al cual representaste muy bien, pero aquí las maromas igual son de diferentes grados y jugársela con los privados es la peor, ya no engañan a nadie tan fácil y el pueblo cada vez más informado va a reclamar la traición — Víctor Hernández (@chomylee) April 17, 2022

Al final de la jornada en la cámara, Rommel se congratuló de que la reforma no haya pasado: “Terminó la sesión de hoy. No hubo mayoría calificada y por lo tanto no se aprueba la reforma eléctrica; tenemos que seguir trabajando pero en equipo y sin divisiones, buscando mejores tarifas para las familias y cuidando nuestro medio ambiente con energías limpias”.

Qué triste. Tantos años de lucha para ser reconocido deportista mexicano, para que en un solo acto pases a la historia como traidor a la patria. — Matilda (@Matildisima) April 18, 2022

Ante su postura, comenzó una oleada de críticas en redes sociales, sobre todo en twitter, donde tacharon a Pacheco de “vende patrias”, incluso su nombre estuvo como trending topic por varias horas. Estos son algunos de los comentarios que recibió:

Como político eres muy buen deportista.#TRAIDOR_A_LA_PATRIA — LIDYA UGALDE (@luzugaldez) April 18, 2022

Me quedó con tú trayectoria deportiva. Decepcionado estoy de ti. — Roberto_Tuki (@Tuki_Chivas) April 18, 2022

Excelente semana ex clavadista y falso maestro de educación física, una pregunta ya le cayó el deposito de iberdrola? — Angel Parra (@angeluz_parra) April 18, 2022

No te equivoques bueno ya lo hiciste,con tu forma de penssar y defendor de los intereses rxtranjeros,aparte de traidor a la patria ,solo te ensartaate y quedaste clavado en el basurero de la historia,punto. — Eve ruiz (@rui_eve) April 18, 2022

Que decepción!! Y qué vergüenza me das!! Bye bye!! Como clavadista excelente pero como diputado una vergüenza!! — Rot Castillo (@RotCastillo) April 18, 2022

Sucederá lo mismo que cuando competías por medallas olímpicas. Nada. — 𝙰𝚍𝚛𝚒á𝚗 𝙴𝚕𝚎𝚞𝚝𝚎𝚛𝚒 (@adrianeleuteri) April 18, 2022