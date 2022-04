Tigres defenderá el liderato con cuadro alterno contra Necaxa

Con la liguilla ya asegurada, los Tigres de la UANL, enfrentarán este martes 19 de abril a los Rayos del Necaxa en Aguascalientes en donde Miguel Herrera aprovechará para darle descanso a varias de las figuras del plantel.

El “Piojo” detalló que el esfuerzo físico de los futbolistas en los últimos partidos ha sido muy fuerte por lo que cree necesario rotar.

“Vamos a rotar, porque el esfuerzo que se hizo en Querétaro fue muy fuerte con dos hombres menos, tenemos que modificar a los muchachos para que nos lleguen fuertes al cierre del torneo, tendremos que hacer modificaciones también porque es un juego que nos da menos descanso así que si haremos modificación” explicó el estratega.

Varias de las figuras que no iniciarán en el Estadio Victoria son Luis Quiñones, Rafael Carioca y Jesús Angulo, este último por tener una molestia en una de sus rodillas por lo que se decidió no arriesgarlo.

“El equipo físicamente está bien, los primeros tiempos nos matamos desgastando al equipo rival porque llegamos, el rival tiene que arrancar desde su área y volver a regresar porque estamos atacando, a lo mejor no hemos tenido la contundencia en esos primeros tiempos, pero en el segundo agarramos a los equipos desgastados, llegando, siendo constante, y luego nuestros revulsivos entran y marcan diferencia, ha sido el desgaste que le hemos generando a los rivales”, aseveró ‘El Piojo’.

Respecto a que los goles de Tigres casi no caen en la primera mitad de los juegos, Herrera no le dio importancia ya que los partidos se juegan a 90 minutos y no a 45, aunque si expresó que le gustaría abrir el marcador más temprano.

“Ojalá podamos hacer goles en la primera mitad, pero los partidos duran 90 minutos no 45, de silbatazo a silbatazo tenemos mucho para ganar un partido, no importa si cae en el 93 con compensación o en el minuto 1, hay que ganar el partido”, concluyó

Los felinos saldrán a la cancha con Jesús Dueñas, Diego Reyes, Guido Pizarro, Juan Purata, Javier Aquino, Juan Pablo Vigón, Sebastián Córdova, “Nico” López, Florian Thauvin, André- Pierre Gignac y Nahuel Guzmán.

Tigres viajará este mismo lunes a las 15:00 horas rumbo a Aguascalientes para enfrentar a Necaxa, en duelo de la Jornada 15 que se jugará en el Estadio Victoria a las 19:00 horas.