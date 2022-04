Faitelson y Salinas Pliego protagonizan nueva polémica por un yate

Los dimes y diretes entre David Faitelson y Ricardo Salinas Pliego continúan. Ahora este lunes, el periodista cuestionó al empresario si incluirá uno de sus yates como pago por la supuesta demanda que le impondría.

“Saludos Don Ricardo Salinas Pliego... ¿Esta en venta? Sigo interesado. ¿O lo incluimos en el muy remoto caso de que usted llegue a perder la demanda?”, publicó Faitelson.

Salinas Pliego no se quedó callado y le respondió que para qué le preguntaba, si ni le alcanza para pagar el combustible del yate.

“¿David, para qué me pregunta? los 2 sabemos que no le alcanza ni para el diesel necesario para sacarlo a darle la vuelta al ‘arco’… menos para mantenerlo, mejor dígame si no tiene ningún rayón la pintura para alguien que si me lo pueda comprar”.

¿Cómo inició el pleito?

Hace un par de semanas David Faitelson dio una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado, en el que contó una anécdota de cómo supuestamente lo despidió Raúl Salinas Pliego.

El empresario señaló que lo dicho por el periodista era falso y le pidió que le ofreciera una disculpa o lo demandaría por difamación.

En su momento, Faitelson no respondió los tuits del dueño de TV Azteca, pero ahora parece que la advertencia de una demanda no lo asustó; mientras que Salinas Pliego se burló de la capacidad económica de su ex empleado.

