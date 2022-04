Nahuel Guzmán ‘debuta’ como cantante de rock

Nahuel Guzmán sorprendió a sus fanáticos después de mostrar todo su talento al frente del micrófono, al “debutar” como cantante.

A través de redes sociales, la banda de rock argentina Kapanga presumió la colaboración que tuvieron por parte del arquero de Tigres.

En el video, Nahuel Guzmán fue parte de la canción “Miro de atrás”, al entonar un verso de la misma.

“Te equivocas, no es solamente un poco; seguramente mis preguntas no tendrán respuestas; me enfoco en esta dirección, subiendo la cuesta”, cantó el Patón.

Guzmán aprovechó la visita de la banda a la ciudad de Monterrey para interactuar con ellos, ya que es el grupo favorito del guardameta argentino.

Nahuel Guzmán se alista para su duelo ante América, mismo que se realizará en la Jornada 16 del torneo, en el estadio Universitario.

Tigres se encuentra en el segundo puesto, con 32 unidades.

