Lewis Hamilton: “Me siento frustrado, ahora soy un blanco fácil”

El inicio de la temporada 2022 no ha sido el mejor para Lewis Hamilton. En las cuatro carreras que van, el piloto de Mercedes sólo ha conseguido un tercer lugar y este domingo en el Gran Premio de Emilia-Romaña finalizó en el décimo tercer puesto.

Ante esto, el británico reconoció que está frustrado, mentiras que el jefe de la escudería Toto Wolff se disculpó por darle un automóvil “inmanejable”.

“Definitivamente no es fácil y todos lo sentimos como equipo, yo me disculpo por no haber sumado puntos, pero al menos George (Russell) ha logrado sumar para la escudería”, declaró Hamilton a Motorsport.

“Me siento frustrado, quería avanzar y me he convertido en un blanco fácil, pero nadie se ha rendido, vamos con la cabeza gacha a trabajar para volver a competir”, agregó.

Lewis Hamilton (Luca Bruno/AP)

La próxima carrera es el 8 de mayo en Miami, plaza que debuta en la F1; sin embargo, Lewis no se mostró muy entusiasmado. No puedo decir que esté especialmente ilusionado en este momento (con el siguiente Gran Premio), pero estoy seguro de que durante la semana conseguiré un estado de ánimo positivo. Mañana (lunes) estaré en la fábrica para trabajar con los chicos y ver qué podemos mejorar”, apuntó.

Lewis Hamilton cuenta con siete títulos mundiales, igualado con Michael Schumacher, pero busca romper el desempate aunque como va en la actual temporada parece difícil que lo logro. Actualmente marca séptimo en el campeonato con 28 puntos, muy lejos de Charles Leclerc que ludiera con 86 unidades.

